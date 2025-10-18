Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB Auerbach 1 vor 305 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Die 305 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher besiegten das Team aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Auerbacher legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Holger Schardt der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite verließen Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Vojtech Cermus den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (76.). Damit war der Triumph der Auerbacher entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Kaiser (66. Voigt), Schardt, Roscher (66. Cermus), Hache (76. Weigel), Schmidt, Guzlajevs (90. Lippmann), Graf (76. Spranger), Birkner, Kadric, Bauer

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Raeck (68. Pillich), Schmidt, Singbeil, Hess, Engelhardt (68. Lisowski), Taiwo, Pandyal (56. St. Louis), Dörnte (76. Radomski), Farwig, Hunter (76. Müller)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305