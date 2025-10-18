Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1 am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Im Gesundbrunnenstadion haben 584 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem neun Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 1

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz, Pietsch (75. Jeschke), Vogt (90. Rohner), Wolanski (67. Wilhelm), Bako (67. Fiedler), Schnellhardt, Lerch (46. Köhler), Göbel, Möhlhenrich, Gorges

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Dolla (77. Bürger), Scharfe, Fromm, Weiß, Krautschick, Hecker (80. Scholze), Hofmann, Baudisch (90. Rettig), Born, Reh

; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584