Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der SV Allemannia 08 Jessen von Coach Julius Sahr aus dem Spiel mit der SG 1919 Trebitz vom Platz.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 81 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Heinze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (36.). Das zweite Tor konnten die Jessener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Michel Nick Wedmann den Ball ins Netz.

SV Allemannia 08 Jessen in Minute 64 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mustafa Alalawi den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (78.). Damit war der Sieg der Jessener gesichert. Der SV Allemannia 08 Jessen rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Heinrich, M. Michlick (80. Sachse), Olexy (80. Michalke), Wedmann, Heinze (80. Schüler), Weidmann, Quinque, Alalawi, Böhme (61. Krause), J. Michlick

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Födisch, Kirschke, Schütz, Bilke, Kühne, Poenicke, Oberländer, Preuß, Krott (73. Howe), Gröber

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81