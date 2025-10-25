Der Zörbiger FC erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 79 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Zörbig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Zörbiger waren den Gästen aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän überlegen. Schiedsrichter Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Colin Seliger (Zörbiger FC) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zörbiger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Tom Matthias der Torschütze.

Zörbiger FC führt nach 35 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Höhnstedt erlangte (51.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Nentwig (46. Lindemann), Gansen (66. Kleewein), Matthias, Oertel, Teichert, Seliger, Moreno Silva, Schmidt (73. Deidok), Hempel, Brenner

SV Höhnstedt: Orlamünde – Dressel, Ruckhardt, Mergner (70. Aschenbach), Göring, Matz, Matz, Raase, Rickert, Balashov, Schauer

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79