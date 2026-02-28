Der SV Blau-Rot Coswig errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Die 47 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen die Gäste aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Laurence Fynn Hoffmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. Das zweite Tor konnten die Coswiger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Brian-Lucas Körnicke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Blau-Rot Coswig führt in Minute 86 mit 2:0

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Patrick Thiel, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein Tor zu bescheren (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Körnicke (89. Fischer), Scheller, Guroll (46. Schölzel), Ristok (89. Weber), Hoffmann (81. Ziem), Bergt, Plotz, Löwe, Schaaf (81. Meyers)

SV Friedersdorf: Hahn – Hartmann (89. Müller), Janssen, Kökel, Krasnokutskyi, Thiel, Mieth, Rickelt, Walter, Stolzenhain (51. Stucke), Vereshchaka

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47