Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Coach Marvin Richter feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG Empor Waldersee mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Die 55 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten die Gäste mit 5:0 (4:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch traf für den SV Eintracht Elster in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Jan Sascha Schulze baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (23.).

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – 23. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Damon Schüler wurde für Lennox Witzel eingesetzt und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite verließen Jason Schilling für Raul Loppnow und Adrian Elias Westendorf für Damien Simon den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Empor Waldersee kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Yannick Schüler (Elster) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – Dietze (76. Göbel), Lavrov, Engelhardt, Schneider, T. Richter, M. Witzel, Schuschke (89. Zoberbier), Kase (66. Y. Schüler), Schutzsch (83. Donath), L. Witzel (66. D. Schüler)

SG Empor Waldersee: Bahn – Schäfer (7. Rubitzsch), Eckardt (80. Samaniega Lopez), Gaedke, Chebbah, Schulze, Griebner, Bruch (83. Hofmann), Westendorf (70. Simon), Schilling (70. Loppnow), Vogel

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55