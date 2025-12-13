Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem SC Freital ein 1:0 (0:0)-Triumph über den FC Grimma.

SC Freital holt sich engen Triumph gegen FC Grimma mit 1:0

Freital/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SC Freital und FC Grimma. 217 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Böcker, Weidauer (86. Seyfert), Fluß (89. Milicevic), Herold (86. Ranninger), Schulze (70. Heidler), Michael, Von Brezinski, Menz, Adler, Tänzer (70. Hendrich)

FC Grimma: Cap – Rieger, Werner, Ziffert, Kaba (84. Seidl), Vogel, Kind, Janz, Pistol, Markus (84. Förster), Mattheus (74. Hübner)

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217