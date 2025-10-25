Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (0:0) ging die SV Germania 08 Roßlau von Coach Jens Borchers aus dem Spiel mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 62 Besuchern des Elbesportparks geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Wittenberg mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jens Rosenbaum (Halle) eine Gelbe Karte an die Dessauer (49.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Lucas Klausnitzer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (75.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Constantin Elias Richter den Ball ins Netz (77.).

2:0 Vorsprung für SV Germania 08 Roßlau – 77. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jeremy-Niklas Berke traf in Minute 80 und Klausnitzer in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Bereits fünf Spielminuten später konnte Lukas Ulrich Hanke (Roßlau) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – FC Victoria Wittenberg

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Fleischer (60. Krug), Franzel (81. Hanke), Klausnitzer, Ruge (81. Heit), Berke, Seiffert, Reichardt, Lorenz (81. Möbius), Richter, Michaelis (60. Thauer)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Müller (80. Rasche), Wakrim, Thöner, Arlt (78. Vurmo), Jablonka, Kießling, Ritter, Körnig, Zaddach, Dorn (86. Müller)

Tore: 1:0 Lucas Klausnitzer (75.), 2:0 Constantin Elias Richter (77.), 3:0 Jeremy-Niklas Berke (80.), 4:0 Lucas Klausnitzer (83.), 5:0 Lukas Ulrich Hanke (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Robin Zenthöfer, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 62