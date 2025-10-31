In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel und ging 0:7 (0:5) vom Platz.

Bismark/MTU. Die 38 Zuschauer im Waldstadion Pl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber TuS Schwarz-Weiß Bismark ein ernüchterndes 0:7 (0:5) einstecken musste.

Theo Krubert (SV Eintracht Salzwedel) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Felix Nikolai den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (15.).

TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück – Minute 15

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mathias Hammer im gegnerischen Tor. Alec Philo Stramm traf in Minute 26, Eliah Samuel Riethmüller zweimal in Minute 32 und 41 und Hishyar Wazar Hasan in Minute 65. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Phil Friedrich Hentschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:7 zu festigen (71.). In Spielminute 89 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SV Eintracht Salzwedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: J. Paschke – Buchholz, Schulze, Nikolai, Hildebrandt, Kapahnke, J. Paschke, Michelsen, Kalbe, Seeger, Steinmetz

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Gromeier, Weißbach, Riethmüller, Hammer, Thaute, Stramm, Krubert, Hentschel, Schulze, Wazar Hasan

Tore: 0:1 Theo Krubert (5.), 0:2 Felix Nikolai (15.), 0:3 Alec Philo Stramm (26.), 0:4 Eliah Samuel Riethmüller (32.), 0:5 Eliah Samuel Riethmüller (41.), 0:6 Hishyar Wazar Hasan (65.), 0:7 Phil Friedrich Hentschel (71.); Schiedsrichter: Toni Lukowsky (Werben); Zuschauer: 38