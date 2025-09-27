Die SV Germania 08 Roßlau unter Leitung von Trainer Jens Borchers feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Blau-Rot Coswig mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 196 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Coswig mit 5:0 (3:0) deutlich.

Enrico Franzel traf für den SV Germania 08 Roßlau in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Vincent Elias Seiffert den Ball ins Netz (27.).

27. Minute: SV Germania 08 Roßlau mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Maximilian Reichardt kam rein für Enrico Franzel. Auf der Gastseite sprangen Niklas Schölzel für Jan-Niklas Seifert und Marcel Müller für Brian-Lucas Körnicke ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Maximilian Reichardt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (77.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Die SV Germania 08 Roßlau sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hagendorf, L. Lorenz, Seiffert (46. Ruge), Berke, Klausnitzer, Mieth (82. Richter), Müller (84. Michaelis), Franzel (71. Reichardt), Marzian, Hanke (78. E. S. Lorenz)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schaaf, Guroll (46. Körner), Weber (46. Kappel), Bergt, Seifert (74. Schölzel), Scheller, Körnicke (74. Müller), Ziem, Schölzel, Löwe (82. Saage)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196