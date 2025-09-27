Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SSV Havelwinkel Warnau.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Nach gerade einmal 14 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Illia Hlynianyi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Havelberger revanchieren: In Minute 65 wurde das Gegentor durch Wilhelm Neumann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

1. FC Bitterfeld-Wolfen und SSV Havelwinkel Warnau – 1:1 in Minute 65

Am Ende der Partie sollte es dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kyrylo Galushyn den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (90.+1). Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Bark, Potapenko (77. Gründling), Hadaschik (86. Sumka), Hoffmann, Hlynianyi, Litzenberg (80. Ludwig), Elflein (62. Galushyn), Radke, Mertes (90. Bauer)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Otto, Krause, Bauer (71. Winning), Bäther (63. Paege), Bradburn, Hilgenfeld (86. Schulz), Hutyra (90. Kniestedt), Neumann, Büchner, Cembala

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107