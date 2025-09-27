Dem SV GOLPA gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den Dessauer SV 97 I mit 5:2 (2:1) zu besiegen. 49 Zuschauer waren live dabei.

Möhlau/MTU. Der SV GOLPA und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (2:1).

Julian Bittner (Dessauer SV 97 I) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (26.).

SV GOLPA Kopf an Kopf mit Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Es blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Simon Frank Thiecke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:2 ausbaute (77.). Damit war der Sieg der Möhlauer entschieden. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Möhlauer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Micklisch, Reichmann, Reiche (70. Neuwirth), Thiecke, Schröter (77. Rieschick), J. Schmidt (87. Bilau), L. F. Schmidt, Burmeister (80. Werner), Neumann, Krause

Dessauer SV 97 I: Deistler – Abaszada, Dieckow (86. Hulwa), Walzer, Merkel, Bittner, Markert (59. Schlichting), Kieseler, Kamschütz (59. Yousef), Akbari, Eckersberg

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49