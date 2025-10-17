Der SV Seegrehna erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 100 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Friedersdorf.

Wittenberg/MTU. Die 100 Besucher Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen das Team aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän.

Christoph Thauer traf für den SV Seegrehna in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Wittenberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 27 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Martin Jäckel erzielt.

SV Seegrehna führt in Minute 27 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

13 Minuten nach der Pause konnte Hendrik Kruse (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Griedel, Trenkel (59. Hesse), Thauer, Jäckel, Gäbelt, Stark, Geißler, Kruse, Ruprecht, Weise (87. Raiskup)

SV Friedersdorf: Fleischer – Jefkay, Kökel (86. Krasnokutskyi), Siverchuk, Rohde (55. Hartmann), Seiring, Mieth, Fischer (58. Kauna), Janssen, Walter, Stolzenhain (58. Plomitzer)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100