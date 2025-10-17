Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 149 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 149 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Theodor Luiz Rappsilber (SV Blau-Weiß Dölau) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

SV Blau-Weiß Dölau in Minute 64 2:0 in Führung

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Kreideweiß, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (64.). In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – A. O. Haensch (73. Burghardt), Köhler (69. Grüneberg), Gros, H. Hensen, A. Hensen, Rappsilber (78. Geyer), Redmann, Groß, Giese (61. Scheffler), Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – May, Schmökel, Kuras, Zawada (61. Sonco), Wróblewski (78. Yaghobi), Prielipp (85. Zahrt), Ndour, Mrozik (46. Bakkush), Schinkel, Seniura

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149