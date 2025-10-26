Dem TuS Kochstedt gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, die SG Empor Waldersee mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 112 Zuschauer waren live dabei.

Darvin Francis Hajowsky (TuS Kochstedt) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Hajowsky den Ball ins Netz (19.).

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Es blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Bereits vier Minuten darauf konnte Eric Landgraf (Kochstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (63.). Mit 4:2 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Streuber (75. Böhme), Hein (63. Karbath), Strokosch (46. Krieg), Krüger, A. Zuchowski, Hajowsky (80. Ziemba), Buschmann (46. Landgraf), Hensen, Ihbe, Zabel

SG Empor Waldersee: Bahn – Bruch, Rubitzsch, Chebbah, Herro (27. Samaniega Lopez), Schäfer, Schilling, Vogel (87. Loppnow), Gaedke (55. Schulze), Westendorf, Griebner

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112