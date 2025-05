Der TuS Kochstedt errang am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 110 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Pratau.

Die 110 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Pratau mit 4:1 (3:1) souverän.

In Minute 16 schoss Willi Veith Böhme das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Dessauer legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Darvin Francis Hajowsky der Torschütze.

TuS Kochstedt baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 35

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Böhme konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Rot Pratau. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Kochstedt kassierte einmal Gelb. Der SV Blau-Rot Pratau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marc-Lucas Tempel.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Böhme, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (74.). Die Dessauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Blau-Rot Pratau

TuS Kochstedt: Rosner – Hensen, Hein (46. Landgraf), Böhme (75. Böhler), Buschmann (56. Ziemba), Resetaritz, Ihbe, Richter, Streuber (87. Rüdiger), Hajowsky (83. Streit), Zuchowski

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Bullert, Bilke, Preuß, Göhlert, Schmidt (68. Lehniger), Steiner (14. Krohn), Schönebeck, Al Fadel Al Mahamid, Hartkopf (37. Richter), Bundemann (79. Andreas)

Tore: 1:0 Willi Veith Böhme (16.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (35.), 3:0 Willi Veith Böhme (36.), 3:1 Kevin Krohn (41.), 4:1 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Carsten Kreft; Zuschauer: 110