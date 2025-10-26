Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der TuS Kochstedt vor 112 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:0)-Erfolg gegen die SG Empor Waldersee freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee am Sonntag 4:2 (3:0) getrennt.

Nach nur 13 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Dessauer legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Hajowsky der Torschütze (19.).

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Es blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Eric Landgraf, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Dessauer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Ihbe, Hajowsky (80. Ziemba), Zabel, Hein (63. Karbath), Krüger, Hensen, Buschmann (46. Landgraf), Streuber (75. Böhme), Strokosch (46. Krieg), A. Zuchowski

SG Empor Waldersee: Bahn – Herro (27. Samaniega Lopez), Schäfer, Gaedke (55. Schulze), Westendorf, Vogel (87. Loppnow), Bruch, Schilling, Rubitzsch, Chebbah, Griebner

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112