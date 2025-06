Dem VfB Gräfenhainichen gelang es am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den FC Stahl Aken mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 148 Zuschauer waren live dabei.

Gräfenhainichen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 148 Besuchern des Sportforums Stadion geboten. Die Gräfenhainicher setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Aken durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Tim Hopfe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (47.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lucas Rzeznitzeck den Ball ins Netz (53.).

Philipp Werner traf für Gräfenhainichen in Minute 63 und Till Stockmann in Minute 66. Spielstand 3:1 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 30

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Nils Schlobach den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Gräfenhainicher gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – FC Stahl Aken

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Fromm, Rodriguez (64. Henschel), Stockmann, Noack (82. Michaelis), Voigt (19. Mehre), Schmidt (41. Schlobach), Hopfe, Wiechmann, Werner (64. Dutz), Michalczyk

FC Stahl Aken: Papsdorf – Ufer, Dreßler, Zakhel, Abdul Awali (77. Kutscher), Franz, Knauth, Rzeznitzeck, Belger, Saliou, Rehsack (90. Saalmann)

Tore: 1:0 Tim Hopfe (47.), 1:1 Lucas Rzeznitzeck (53.), 2:1 Philipp Werner (63.), 3:1 Till Stockmann (66.), 4:1 Nils Schlobach (89.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Tino Hanke, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 148