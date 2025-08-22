weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 1. Spieltag: 0:0 – FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf trennen sich remis

Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber FC Hettstedt gegen den SV Eintra. Lüttchendorf ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

22.08.2025, 22:50

Hettstedt/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf. 120 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Hölzchen.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Hettstedt
  • Wettbewerb: Landesklasse 5
  • Spieltag: 1

0:0 Ausgleich im Spiel FC Hettstedt gegen SV Eintra. Lüttchendorf –

Der FC Hettstedt rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – T. L. Krey, Hoffmann, Prokhorenko (79. Uhlig), Mühlenberg, M. Krey, Döring, Kemnitz (90. Lettau), Stein, Wienholz, Svitiukha
SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog, Siebenhühner, Fiebiger, Stoye (69. Kolle), Gründler, Siebald, Petraj, Kalalib Alshabi, Schlegel, Schulze
; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120