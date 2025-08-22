Ergebnis 2. Spieltag

SV 1890 Westerhausen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SV Eintracht Emseloh

Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem SV 1890 Westerhausen am Samstag nicht, als er sich vor 87 Zuschauern mit 1:4 (1:1) gegen den SV Eintracht Emseloh geschlagen geben musste.