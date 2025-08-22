weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 5 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 1. Spieltag: 0:0 – FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf trennen sich unentschieden

Ergebnis 1. Spieltag 0:0 – FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf trennen sich unentschieden

Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Aktualisiert: 01.09.2025, 10:51

Hettstedt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf. 120 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Hölzchen.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Hettstedt
  • Wettbewerb: Landesklasse 5
  • Spieltag: 1

FC Hettstedt gleichauf mit SV Eintra. Lüttchendorf – 0:0

Der FC Hettstedt rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – Hoffmann, Döring, Kemnitz (90. Lettau), M. Krey, Mühlenberg, Svitiukha, Prokhorenko (79. Uhlig), Wienholz, Stein, T. L. Krey
SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Kalalib Alshabi, Siebald, Horlbog, Siebenhühner, Stoye (69. Kolle), Petraj, Fiebiger, Schlegel, Gründler
; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120