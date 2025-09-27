Ergebnis 5. Spieltag 0:0 – SG Reußen und Zörbiger FC spielen remis
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Reußen und Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.
Landsberg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SG Reußen und Zörbiger FC. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reußen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) ausgesprochen. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Landsberg
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 5
Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC
SG Reußen: Wolfhard – Flaschina, Schicha, Benze, Broda, Gewinner, Förderreuther (78. Hurt), Herrmann, Besser, Czaplicki (62. John), Schulz
Zörbiger FC: Koller – Helmecke (66. Nentwig), Janders, Seliger, Brenner, Teichert, Oertel, Gansen, Schönburg, Schindler, Schmidt
; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56