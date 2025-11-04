Handball SCM möchte Erfolgsserie in Großwallstadt fortsetzen
Vor der Länderspielpause gewann der SC Magdeburg neun Spiele in Folge. Im DHB-Pokal in Großwallstadt wollen die Grün-Roten ihren Siegeszug weiterführen.
04.11.2025, 13:23
Magdeburg - Am Mittwoch steht für Handball-Romantiker ein wahrer Leckerbissen an. Der SC Magdeburg ist ab 19.30 Uhr (Dyn) im Achtelfinale des DHB-Pokals beim TV Großwallstadt zu Gast. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine seit dem 17. April 2013. Entsprechend groß ist die Vorfreude beim Zweitligisten.