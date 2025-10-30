Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Donnerstag endete das Match zwischen dem SV Eintra. Lüttchendorf und dem Zörbiger FC mit einem Unentschieden.

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Minute 35 SV Eintra. Lüttchendorf gleichauf mit Zörbiger FC – 1:1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Zörbiger FC kassierte einmal Gelb.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Paul Stoye den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Mansfelder Team erzielte (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Gründler (60. Kolle), Schulze, Schlegel, Horlbog, Siebenhühner, Fiebiger, Petraj, Stoye (87. Hajdarpasic), Siebald, Kalalib Alshabi (64. Gerlach)

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Brenner, Hempel, Moreno Silva (67. Janders), Oertel, Gansen, Kleewein (75. Schindler), Matthias, Deidok, Teichert

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65