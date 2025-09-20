Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Salzatal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Höhnstedt und Turbine Halle II ist gleichauf geendet.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Axel Everding das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

SV Höhnstedt Kopf an Kopf mit Turbine Halle II – 1:1 in Minute 61

Das rettende Tor für den SV Höhnstedt fiel 16 Minuten nach der Pause, als Danny Schulz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Salzataler Team erzielte (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – V. Matz, Schulz, Kropp, Dressel, L. Matz (60. Müller), Rickert, Göring, Schauer, Balashov, Aschenbach (76. Ruckhardt)

Turbine Halle II: Umlauft – Braunschweig, Hayatou (88. Dannemann), Everding (76. Fallouti), Krziwanie (13. Makosch), Nultsch, Heldt, Kochmann (68. Günther), Anders, Zahn, Brülls (61. Titonis)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127