Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber Zörbiger FC gegen den SV Romonta 90 Stedten ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist gleichauf geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philipp Böttger (SV Romonta 90 Stedten) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

74. Minute Zörbiger FC auf Augenhöhe mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein.

29 Minuten nach der Pause konnte Tom Gansen (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zörbig erreichen (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Brenner, Lindemann, Schmidt, Teichert, Schindler, Hempel, Deidok (19. Moreno Silva), Oertel, Seliger (46. Kleewein), Gansen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Lindau, Thomas (46. Höher), Schreiber, Grünhage, Jüttner, Kaschperk, Berger (82. Berger), Merker, Böttger

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45