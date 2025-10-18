Der 1. SV Sennewitz erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Die 28 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger schlugen das Team aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 90+3: 1. SV Sennewitz mit 2:0 Vorsprung

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Am Ende der Partie sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Richart Alfred Herrmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Schmidt (70. Herrmann), Von Cieminski, Kasten, Angermann (85. Harm), Berner (46. Lorenz), Bukenya, Görlitz, Gerlach (90. Al Hasan), Dieske, Boettcher

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Höher, Nachtwein (67. Thomas), Siedler, Berger, Merker, Schrötter (75. Schreiber), Bielig, Prenz, Lindau

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28