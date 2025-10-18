Der 1. SV Sennewitz erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Die 28 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten die Gäste aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz führt mit 2:0 – 93. Minute

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Schmidt (70. Herrmann), Görlitz, Dieske, Bukenya, Angermann (85. Harm), Gerlach (90. Al Hasan), Von Cieminski, Berner (46. Lorenz), Kasten, Boettcher

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger, Siedler, Nachtwein (67. Thomas), Höher, Grünhage, Merker, Bielig, Schrötter (75. Schreiber), Lindau, Prenz

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28