Ergebnis 7. Spieltag 2:0 – Sieg für 1. SV Sennewitz gegen SV Romonta 90 Stedten
Der 1. SV Sennewitz erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.
Petersberg/MTU. Die 28 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten die Gäste aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän.
Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (70.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Petersberg
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 7
1. SV Sennewitz führt mit 2:0 – 93. Minute
In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.
In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz zwei.
Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten
1. SV Sennewitz: Görke – Schmidt (70. Herrmann), Görlitz, Dieske, Bukenya, Angermann (85. Harm), Gerlach (90. Al Hasan), Von Cieminski, Berner (46. Lorenz), Kasten, Boettcher
SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger, Siedler, Nachtwein (67. Thomas), Höher, Grünhage, Merker, Bielig, Schrötter (75. Schreiber), Lindau, Prenz
Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28