Der VfB Auerbach 1 erzielte am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 305 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Auerbach/vogtl./MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans in der Arena zur Vogtlandweide ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Auerbacher gewannen souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Wernigerode.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Cedric Graf das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (51.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Pascal Holger Schardt den Ball ins Netz (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Minute 61: VfB Auerbach 1 baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite verließen Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Vojtech Cermus den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (76.). Damit war der Sieg der Auerbacher gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs (90. Lippmann), Hache (76. Weigel), Roscher (66. Cermus), Graf (76. Spranger), Kadric, Kaiser (66. Voigt), Schmidt, Schardt, Bauer, Birkner

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (68. Lisowski), Dörnte (76. Radomski), Raeck (68. Pillich), Pandyal (56. St. Louis), Hess, Hunter (76. Müller), Farwig, Schmidt, Singbeil, Taiwo

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305