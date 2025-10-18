Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem Sportring Mücheln ein 1:0 (0:0)-Triumph über den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 102 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Mücheln live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Kuhnert, Bagehorn (87. Meyer), Marggraf, Grosser, Scharf, Berghammer (67. Hiersig), Kunze (76. Bischoff), Schubert (82. Sell), Richter (60. Büttner)

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Wanski, Altenburg (67. Ernst), Franke, Cepa (84. Wenske), Meißner, Strese, Engelhorn, Kummer, Leich

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102