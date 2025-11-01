Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. SV Sennewitz und FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Petersberg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Rico Hoffmann für Hettstedt traf und in Spielminute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hettstedter konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Niklas Kasten der Torschütze (70.).

1. SV Sennewitz Kopf an Kopf mit FC Hettstedt – 1:1 in Minute 70

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Lucas Seidewitz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sennewitz erzielen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Bukenya, Von Cieminski, Seidewitz, Dieske, Görlitz, Gerlach, Kasten, Schmidt, Bartschek (61. Horn), Lorenz (83. Herrmann)

FC Hettstedt: Meinicke – Krey, Hoffmann (86. Lettau), Doberenz, Döring, Svitiukha (66. Krey), Mühlenberg, Kosko, Stein, Kemnitz (57. Bendzko), Wienholz

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37