Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein SV Eintra. Lüttchendorf gegen den Zörbiger FC ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintra. Lüttchendorf und der Zörbiger FC am Donnerstag vom Platz gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz an der B 80.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – 1:1 in Minute 35

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Paul Stoye den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Mansfelder Team errang (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Petraj, Horlbog, Stoye (87. Hajdarpasic), Schulze, Gründler (60. Kolle), Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Fiebiger, Siebald, Siebenhühner, Schlegel

Zörbiger FC: Koller – Brenner, Oertel, Teichert, Matthias, Kleewein (75. Schindler), Hempel, Gansen, Moreno Silva (67. Janders), Deidok, Seliger

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65