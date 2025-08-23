Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau II und FC Halle-Neustadt am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Björn Dinter (SV Blau-Weiß Dölau II) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Maximilian Hardt erzielt.

Unentschieden. Halle-Neustadts Hardt konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Niclas Dragon den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (88.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Wittmann, Dinter (80. Moradi), Öder (61. Lindenhahn), Balbach, M. Kleinert, Hermann, Lippoldt (85. Werdan), A. Kleinert (56. Grimm), Dragon

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Ali Yusuf, Al-Hamdi (77. Barghan), Tinto, Abdulrahman (71. Tilahun), Hardt, Müller, Moh, Teklay (56. Manga), Zuleger

Tore: 1:0 Björn Dinter (1.), 1:1 Maximilian Hardt (53.), 1:2 Maximilian Hardt (82.), 2:2 Niclas Dragon (88.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Winfried Bohrmann, Oliver Schunke; Zuschauer: 50