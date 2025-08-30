Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber Zörbiger FC gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und in Spielminute 17 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Tom Gansen erzielt.

Zörbiger FC führt in Minute 41 mit 2:0

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der FC Hettstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Tom Wienholz (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Hettstedt erreichen (90.+3). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Oertel, Deidok, Matthias, Lindemann (46. Hempel), Schmidt, Seliger, Kleewein (46. Ruschke), Brenner, Janders

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Mühlenberg, Kosko, Stein (46. Krey), Prokhorenko (70. Uhlig), Krey, Döring, Kemnitz (75. Lettau), Svitiukha, Lettau

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85