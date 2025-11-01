Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein SV Höhnstedt gegen den SSV 90 Landsberg ein 3:3 (0:2)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Höhnstedt und der SSV 90 Landsberg am Samstag 3:3 (0:2) getrennt.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Landsberger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Philipp Köhler der Torschütze (39.).

SV Höhnstedt liegt 0:2 im Rückstand – 39. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Am Ende der Partie sollte es dem SV Höhnstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Weißenborn den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Salzataler Team erzielte (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Göring, Weißenborn, Mergner (90. Ruhmann), Balashov (85. Scheffler), Rickert, Matz, Elstner, Ruckhardt, Schauer, Schulz

SSV 90 Landsberg: Dimke – Kleeblatt, Wichmann, Knorr, Scheller, Stryjakowski, Diallo (73. George), Köhler (88. Stephan), Knaut (73. Madalschek), Reuschel (80. Schubert), Rappe

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103