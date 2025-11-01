Der SV Großgrimma erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 84 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Hohenmölsen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 84 Besuchern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 geboten. Die Hohenmölser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Mücheln durch.

Max Weidner (SV Großgrimma) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

87. Minute: SV Großgrimma in Führung dank zwei Treffern von Max Weidner – 2:0

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Weidner (Großgrimma) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 2:0 verließen die Hohenmölser den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch (86. Palatini), Göbel, Angeli (49. Boronczyk), Witt (68. Pillert), Baum, Beyenbach (86. Kästner), Schneider, Zech, Rackowitz, Weidner

Sportring Mücheln: Mund – Schubert, Hiersig, Bagehorn (80. Sell), Berghammer, Maak, Grosser, Kunze (72. Reinboth), Sommerwerk (40. Richter), Büttner, Kuhnert

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84