Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 32 Zuschauern mit 3:5 (1:2) gegen den SV Romonta 90 Stedten geschlagen geben musste.

3:5 – Turbine Halle II verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Romonta 90 Stedten

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:2).

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (27.) erzielt wurde.

Minute 27 Turbine Halle II und SV Romonta 90 Stedten im Gleichstand – 1:1

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Halle legte nochmal vor. Moritz Teichler versenkte den Ball in Minute 87. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Schon eine Minute darauf konnte Jan-Marek Leinhoß (Halle) den Ball über die Linie bringen (88.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Wehse (64. Müller), Büchner (64. Teichler), Krziwanie (73. Zahn), Kuske, Kochmann, Titonis (73. Brülls), Leinhoß, Everding, Nultsch, Günther (64. Anders)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger (66. Berger), Böttger, Nachtwein, Bielig, Siedler, Lindau, Schrötter (46. Thomas), Schreiber, Grünhage, Höher

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32