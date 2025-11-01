Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Marcus Niemeier und sein Team BSV Halle-Ammendorf II gegen den FC Halle-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 37 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Neustadt durch.

Felix Schmidt traf für den BSV Halle-Ammendorf II in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lennart Klein den Ball ins Netz (35.).

BSV Halle-Ammendorf II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 35. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Fredrick Geißler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (77.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Gonzalez Sospedra (62. Walter), Geißler, Kunze, Agwu (77. Kanditt), Große, Kirchbach, Schmidt (68. Hanke), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Klein, Keitel (80. Neubert)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Keunang (57. Ali Yusuf), Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Müller, Zavoloka, Teklay (57. Manga), Hardt, Zuleger (66. Barghan), Stolle, Halibei (66. Belay Weldemichael)

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37