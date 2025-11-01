Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Coach Marcus Niemeier feierte ein überlegenes Ergebnis über den FC Halle-Neustadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 37 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Neustadt durch.

Felix Schmidt (BSV Halle-Ammendorf II) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Lennart Klein (35.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II in Minute 35 2:0 in Führung

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Fredrick Geißler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (77.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Klein, Agwu (77. Kanditt), Geißler, Schmidt (68. Hanke), Kirchbach, Kunze, M. R. Beyer (46. R. Beyer), Keitel (80. Neubert), Große, Gonzalez Sospedra (62. Walter)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Stolle, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Teklay (57. Manga), Zuleger (66. Barghan), Zavoloka, Keunang (57. Ali Yusuf), Müller, Tinto, Hardt, Halibei (66. Belay Weldemichael)

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37