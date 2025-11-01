Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Kräftemessen mit dem FC Halle-Neustadt vom Platz.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

Felix Schmidt traf für den BSV Halle-Ammendorf II in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (35.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 vorne – Minute 35

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Fredrick Geißler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (77.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Klein, Agwu (77. Kanditt), Kirchbach, Geißler, Kunze, Keitel (80. Neubert), Große, M. R. Beyer (46. R. Beyer), Schmidt (68. Hanke), Gonzalez Sospedra (62. Walter)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Stolle, Teklay (57. Manga), Müller, Keunang (57. Ali Yusuf), Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Halibei (66. Belay Weldemichael), Hardt, Tinto, Zuleger (66. Barghan), Zavoloka

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37