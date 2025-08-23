Der 1. SV Sennewitz unter Leitung von Trainer Sebastian Thiele feierte ein deutliches Ergebnis über den BSV Halle-Ammendorf II mit einem 5:1 (2:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Petersberg/MTU. Gleich fünfmal hat der 1. SV Sennewitz am Samstag gegen die Gegner aus Halle-Ammendorf eingenetzt. 5:1 (2:1) für die Petersberger.

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lucas Seidewitz den Ball ins Netz.

1. SV Sennewitz führt in Minute 25 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Luca Joaquin Lorenz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:1 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Klinge, Gerlach (75. Hartwig), Lorenz, Kasten, Aleithe, Boettcher, Von Cieminski, Berner (61. Aldkhawi), Seidewitz, Bukenya

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Schieritz (46. Schmidt), Geißler (53. Beyer), Kanditt, Piven, Kirchbach (71. Unger), Walter, Thurm (53. Beyer), Saul, Klein

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36