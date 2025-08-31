Kantersieg für den VfL Halle 96: Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1 feiern. Vor 127 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Rivalen aus Bischofswerda souveräne sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Die Gäste aus Bischofswerda mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zehn Minuten nach Spielstart von Johann Weiß ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Hallensern eine unerwartete Führung (10.). Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Niclas Hüttig der Torschütze (17.).

VfL Halle 96 mit 2:0 vorne – Minute 17

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Joel Marks (Halle) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 6:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov, Oikonomidis (72. Cabral), Bölke, Arzumanian, Hüttig (66. Dierichen), Haese (66. Racine), Pessel (78. Rümpler), Lubsch, Kurti (72. Emmerich), Marks

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Rettig (79. Scholze), Hecker (61. Baudisch), Stopp, Scharfe, Scheunert, Born (46. Bürger), Krautschick (86. Gries), Hofmann, Weiß, Dolla (86. Sobe)

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127