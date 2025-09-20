Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Romonta 90 Stedten vor 40 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Eintracht Köthen freuen.

Janes Marschall traf für den FC Eintracht Köthen in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Köther konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage versenkte den Ball in Spielminute 44 per Strafstoß. So leicht ließen sich die Köther nicht abhängen. Oleksandr Ishchenko traf in Minute 53 noch einmal, gefolgt von Marschall (69.). So leicht ließen sich die Mansfelder jedoch nicht unterkriegen. Franz Schrötter traf in Spielminute 76 noch einmal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Grünhage, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu erweitern (90.+3). Der SV Romonta 90 Stedten hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Prenz, Bielig, Lindau, Kaschperk (25. Thomas), Grünhage, Siedler (82. Berger), Schrötter, Merker (72. Pfautsch), Nachtwein

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker, Marschall, Dzwonik, Paquo, Passou Bitalounani (46. Krause), Finze, Abou, Winter (83. Richter), Ishchenko, Räber Cruz (77. Fritsch)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40