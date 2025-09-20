Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Duell mit der Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Höhnstedt und der Turbine Halle II mit einem Remis.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Axel Everding (Turbine Halle II) netzte in der 4. Minute der zweiten Halbzeit (49.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Minute 61 SV Höhnstedt gleichauf mit Turbine Halle II – 1:1

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Danny Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erlangen (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – V. Matz, Rickert, Schauer, Dressel, Balashov, Aschenbach (76. Ruckhardt), Göring, Kropp, L. Matz (60. Müller), Schulz

Turbine Halle II: Umlauft – Nultsch, Brülls (61. Titonis), Zahn, Krziwanie (13. Makosch), Braunschweig, Anders, Hayatou (88. Dannemann), Everding (76. Fallouti), Heldt, Kochmann (68. Günther)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127