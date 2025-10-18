Ein 2:2 (2:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von BSV Halle-Ammendorf II und Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Torsten Schmidt (Zörbiger FC) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zörbiger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (22.).

Minute 22 BSV Halle-Ammendorf II gleichauf mit Zörbiger FC – 1:1

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC, als Kevin Oertel den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Klein, Kirchbach, Große, Piven, Thurm, Gonzalez Sospedra (84. Walter), Unger (81. Schieritz), M. R. Beyer (73. R. Beyer), Kanditt, Geißler

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva, Teichert (68. Schönburg), Schmidt, Brenner (86. Schindler), Seliger, Oertel, Gansen (81. Nentwig), Kleewein (46. Lindemann), Matthias, Hempel

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80