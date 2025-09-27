Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Reußen und Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Landsberg/MTU. Auf dem Sportplatz Reußen haben 56 Zuschauer am Samstag das Match zwischen der SG Reußen und dem Zörbiger FC verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Förderreuther (78. Hurt), Besser, Czaplicki (62. John), Gewinner, Schulz, Schicha, Broda, Flaschina, Benze, Herrmann

Zörbiger FC: Koller – Helmecke (66. Nentwig), Janders, Brenner, Schindler, Schmidt, Oertel, Schönburg, Teichert, Gansen, Seliger

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56