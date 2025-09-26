Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der BSV Halle-Ammendorf II vor 85 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Halle/MTU. Die 85 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Sebastian Hanke für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II führt in Minute 57 mit 2:0

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Lennart Klein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (86.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Unger, Kirchbach, Gehrke-Walther, Hanke (46. Piven), M. R. Beyer, Kominek, Kanditt (83. Ommih), Thurm (77. Ihezuru), Schmidt (66. Hertel), Gonzalez Sospedra (46. Klein)

SV Höhnstedt: Kalcher – Matz, Elstner, Rickert, Matz, Göring (60. Ruckhardt), Schulz, Aschenbach, Müller (75. Balashov), Schauer, Dressel

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85