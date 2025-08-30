Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein Zörbiger FC gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und in Spielminute 17 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Tom Gansen erzielt.

Zörbiger FC mit 2:0 vorne – 41. Minute

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem FC Hettstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Wienholz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hettstedter Team errang (90.+3). Die Zörbiger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Lindemann (46. Hempel), Deidok, Kleewein (46. Ruschke), Seliger, Janders, Schmidt, Oertel, Gansen, Brenner, Matthias

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Prokhorenko (70. Uhlig), Stein (46. Krey), Döring, Svitiukha, Wienholz, Kosko, Kemnitz (75. Lettau), Lettau, Krey

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85