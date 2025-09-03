Eine Niederlage für den VfB Ottersleben besiegelte den 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Arminia Magdeburg mit 2:3 (0:2).

Magdeburg/MTU. Der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Mittwoch in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (0:2). Insgesamt zehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte David Assner den Ball ins Netz (41.).

VfB Ottersleben liegt 0:2 im Rückstand – Minute 41

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

In der Nachspielzeit nutzte der SV Arminia Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Buschendorf (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.+2). Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Lübke, Pitschmann (63. Beierke), Raschauer (81. Niemann), Yunashev, Rüger, Altenkirch, Krietsch, Bogunski, Lieck (63. Hintze), Kozloff

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Plexnies (66. Sheviakov), May (66. Hoffmann), Barth, Kranz, Hättasch, Gerlach, Buschendorf, Beyer (56. Johnson), Assner (56. Scharfe), Jakob

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120