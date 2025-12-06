Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Begegnung von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten endet mit Remis 1:1

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist gleichauf geendet.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp Böttger (SV Romonta 90 Stedten) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 74

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen.

Das rettende Tor für den Zörbiger FC fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tom Gansen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Schmidt, Oertel, Lindemann, Deidok (19. Moreno Silva), Schindler, Hempel, Teichert, Gansen, Brenner, Seliger (46. Kleewein)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Kaschperk, Lindau, Grünhage, Schreiber, Jüttner, Thomas (46. Höher), Merker, Bielig, Berger (82. Berger)

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45