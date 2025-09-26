Der BSV Halle-Ammendorf II erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 85 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Höhnstedt durch.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Sebastian Hanke für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II führt mit 2:0 – Minute 57

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Klein den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Gehrke-Walther, Kirchbach, Unger, Hanke (46. Piven), Thurm (77. Ihezuru), Schmidt (66. Hertel), M. R. Beyer, Kanditt (83. Ommih), Kominek, Gonzalez Sospedra (46. Klein)

SV Höhnstedt: Kalcher – Göring (60. Ruckhardt), Matz, Rickert, Matz, Schauer, Elstner, Aschenbach, Dressel, Müller (75. Balashov), Schulz

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85